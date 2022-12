Het slachtoffer wordt op 1 juni gebeld door een zogenaamde medewerker van een postbedrijf. Het bedrijf komt een pakketje leveren, wordt hem verteld. Even later staat er een vrouw aan de deur met een envelop. Het slachtoffer moet een euro bij haar pinnen, wat hij onder protest doet.

Waarschijnlijk wordt zijn pas op dat moment omgewisseld, want even later blijkt er bijna 2000 euro weg te zijn van zijn rekening. Een vrouw pint bij een Geldmaat aan de Pieter Calandlaan 500 euro. Even later gebruikt ook een man een pas. Hij koopt voor 1500 euro aan spullen bij een elektronicawinkel in West.