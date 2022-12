Inloophuizen worstelen met groeiend aantal dak- en thuislozen

De inloophuizen van de Regenboog Groep kunnen het aantal dak- en thuislozen nauwelijks meer aan. Bijna elke ochtend en middag staan er lange rijen voor de acht opvanglocaties in de stad. "Meteen bij binnenkomst zit het ramvol. Mensen moeten wachten tot ze naar binnen kunnen. Eén erin, één eruit. Dat is heel naar."

Bij inloophuis De Kloof aan de Kloveniersburgwal is ruimte voor 35 mensen tegelijk. Dak- en thuislozen kunnen hier opwarmen, een kop koffie drinken en wat eten krijgen, kleding ruilen of douchen. Maar dan moet je wel op tijd zijn. "Wie het eerst komt, het eerst maalt", zegt locatiemanager Jessica Hoogenboom. "We hebben een inschrijflijst waar mensen hun naam op kunnen zetten. Als je bovenaan de lijst staat kan je als eerste naar binnen. Kan je als eerste op de douchelijst. En dat maakt uit, want het aantal plekken is beperkt."

De Kloof opent de deuren om 9.00 uur 's ochtends. En deze morgen valt de rij wel mee, zegt Jessica. "Het komt denk ik door de opening van de winteropvang. Die is vorige week begonnen. Daar zijn we heel blij mee. Dat geeft altijd een beetje rust. Mensen kunnen weer binnen slapen, kunnen daar tot half tien blijven, ontbijten en douchen. Die komen dan wat later binnen. Maar rond 13.00 uur serveren wij een warme lunch. Tegen die tijd komt er weer een rij. En moeten de mensen wachten."

Volgens Jessica is het de afgelopen weken echt een stuk drukker geworden. "Voordat de winteropvang begon eigenlijk. Meteen bij binnenkomst om negen uur zit het ramvol. Eén erin, één eruit is dan het systeem. En dat is echt naar."

De 36-jarige Yousef is op tijd binnen vandaag. Hij is direct vanuit de winteropvang naar De Kloof gekomen. Yousef heeft een baan maar zit vanwege een huurconflict zonder woning. Hij komt naar De Kloof om zich op te frissen en wat kleding op te halen. Want hij wil er verzorgd uit blijven zien. Dat hij vandaag op tijd was is meer geluk dan wijsheid. "Wachten is bijna de dagelijkse realiteit. Dan sta je helemaal achterin de rij. En dan is er soms ook nog sprake van voordringers. En de mensen hebben echt ook wel een paar uur nodig binnen om bij te komen. Om op te laden. Dus dan is de wachttijd eigenlijk best wel lang."

Bij alle acht de inloophuizen van de Regenboog Groep staan bijna dagelijks rijen en moeten mensen worden geweigerd. Uit cijfers van de Regenboog Groep blijkt dat tot tot 1 november vierduizend dakloze mensen de inloophuizen bezochten. Dat zijn er meer dan in heel 2021. Onder de daklozen zijn veel Oost-Europeanen.

Vijf jaar geleden kwam nog een derde van de daklozen uit de Europese Unie, nu is dat helft. Jessica: "Wat we vooral zien en horen is dat deze mensen vaak seizoensarbeid doen. Daar hoort ook onderdak bij. Als het werk stopt ben je ook de woonruimte kwijt. De redenen waarom mensen dakloos worden is heel divers. Maar het grote achterliggende probleem is huisvesting. Er zijn te weinig betaalbare woningen en kamers in de stad."

De Regenboog Groep wil er graag drie inloophuizen bij. In Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Volgens Jessica logische locaties: "Daar zijn nu nog geen inloophuizen. Dus het lijkt mij common sense om ook daar de mensen die dat nodig hebben iets aan te bieden."

Meer daklozen dan plekken

Over een inloophuis in Zuidoost is inmiddels kort gesproken met de gemeente, maar er ligt nog niets concreets op tafel. Tot die tijd moeten hulpverleners als Jessica - en de vele dak- en thuislozen - het doen met wat er nu is, want ook met de winteropvang open zijn er in Amsterdam meer daklozen dan plekken. "Wat we echt merken is dat we steeds minder aandacht kunnen geven aan mensen. Je wil hun verhaal te horen. Horen hoe het met ze gaat. Maar als je het zo druk hebt - zoals in de afgelopen weken - kan je niet even aanschuiven aan tafel en vragen 'hoe is het ?' 'Wat kunnen we voor je doen?' Je bent aan het rennen, koffie aan het zetten, broodjes aan het smeren. De basics redden we wel. Maar aandacht voor onze mensen? En juist dat is zo belangrijk. Er zijn te weinig bedden in de reguliere nachtopvang. Er is geen doorstroom. Dus het duurt als dakloze ook langer om ergens een plek te krijgen. En hoe langer je dakloos bent, hoe moeilijker het is om er weer uit te komen."