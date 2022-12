Stad zegt doelstelling woningbouw te halen: meer dan 7.500 woningen in aanbouw in 2022

Het ziet er volgens wethouder Van Dantzig (Woningbouw) naar uit dat de stad de doelstelling van het bouwen van 7.500 woningen zal halen. Dat maakte hij bekend tijdens het evenement De Prijzen, waarbij de beste en mooiste woningbouwprojecten in de stad worden beloond.

Van Dantzig is tevreden dat het vooraf gestelde aantal behaald lijkt te worden en zelfs hoger zal uitvallen. "We hebben als doelstelling om 7.500 woningen per jaar te realiseren en ondanks de uitdagingen in de markt ziet het ernaar uit dat er in 2022 7.713 woningen in aanbouw zijn genomen", geeft hij aan. "Hiermee bouwen we in Amsterdam meer dan 10 procent van de woningen in Nederland. Half januari 2023 maken we de officiële cijfers bekend, voorafgaand aan de woningbouwrapportage."