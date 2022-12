Moskeeën roepen bij vrijdaggebed op te stoppen met rellen na WK-wedstrijden Marokko

Verschillende moskeeën in de stad zullen bij het vrijdaggebed stilstaan bij de rellen die uitbraken na de gewonnen WK-wedstrijden van het Marokkaanse voetbalelftal. Tijdens het gebed zullen imams oproepen te stoppen met rellen en ouders wordt gevraagd het gesprek aan te gaan met hun kinderen.

Nu zullen alle moskeeën in de stad erbij stilstaan, iets waar hij afgelopen dinsdag al op hintte. "Via de moskeeën en de imams hebben we lezingen en oproepen gedaan", vertelde hij na de rellen aan AT5. "Ook aan ouders: praat met de jongeren. Een groot deel van ouders en jongeren doet het goed, die hebben lachen en feestvieren als intentie. Nu gaan we weer ons best doen om weer met de jongeren te praten in aanloop naar zaterdag. Via de moskeeën, via bekende imams, de rolmodellen."