Waterpeil grachten op dinsdag 7 centimeter omlaag voor verplaatsen woonboot

Om het verplaatsen van de woonboot mogelijk te maken verlaagt Rijkswaterstaat op 13 december voor 2 uur het waterpeil in het Noordzeekanaal. Bij een 3D-meting bleek dat de woonboot niet onder de brug door kan varen. Via verschillende open verbindingen van de grachten in de stad met het Noordzeekanaal, daalt het water in de grachten hierdoor ook met 7 centimeter. Door deze daling kan de woonboot onder de Bantammerbrug door.

Voor het verlagen van de waterstand wordt ruim 2,7 miljoen kubieke meter water extra naar zee afgevoerd via het spui- en gemaalcomplex in IJmuiden. Dit neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Het tijdstip van het verplaatsen van de woonboot is zo gekozen, dat vlak hiervoor de waterstand op zee laag is. Zo kan Rijkswaterstaat het water afvoeren door te spuien. Daarbij stroomt het water onder 'vrij verval' naar zee. Dit heeft als voordeel dat er in korte tijd, zonder energiekosten, veel water kan worden geloosd.