Explosief aangetroffen voor pand aan Amstelveenseweg

De politie heeft vannacht een explosief aangetroffen voor een pand aan de Amstelveenseweg in Zuid. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) weggehaald. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Rond 3.30 uur kreeg de politie een melding van een verdacht pakketje voor het pand. Na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) bleek dat het om een explosief ging. Een gedeelte van de Amstelveenseweg en de Zeilstraat werd uit voorzorg afgezet. De politie vraagt omwonenden of getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van het vooral zich te melden. Ook omwonenden met een videodeurbel of dashcam worden gevraagd om de beelden te delen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

