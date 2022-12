Man na 'nepdate' onder schot gehouden en beroofd van Rolex

Je denkt een date te hebben met een vrouw die je online hebt leren kennen. Maar in plaats daarvan word je onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van je Rolex en je Louis Vuitton-tas. En die vrouw met wie je de date dacht te hebben? Die zit waarschijnlijk in het complot. Het overkomt een 47-jarige man in juni. In Bureau 020 deze week beelden van de beroving.

Het slachtoffer rijdt op de avond van 22 juni samen met de vrouw vanuit Zuidoost naar het restaurant waar ze wat gaan eten. De vrouw zegt dat ze onderweg nog even wat moet ophalen bij een restaurant aan de Ruyschstraat, daarom rijden ze eerst daar even heen. De vrouw stapt er uit de auto en loopt naar het restaurant toe. Vrij snel daarna komt verdachte 1 naar het slachtoffer toe en vraagt hem om een sigaret en een vuurtje. Dat krijgt hij en dan loopt hij weer terug, naar het restaurant waar de vrouw heenging.

Het slachtoffer vindt vervolgens een parkeerplek in de Swammerdamstraat, zelf blijft hij in de auto zitten. Hij wacht inmiddels al een tijdje op de vrouw als hij opnieuw wordt benaderd door verdachte 1. En al gauw wordt duidelijk dat het dit keer niet om een sigaret gaat.

De verdachte trekt namelijk een vuurwapen en richt dat op het slachtoffer. De verdachte heeft dit keer drie anderen bij zich, een van die drie trekt de rechtervoordeur open en ook hij richt een vuurwapen op het slachtoffer. De verdachten schreeuwen dat de man zijn horloge moet afgeven. Hij denkt eerst dat het om nepvuurwapens gaat en zegt dat de mannen rustig aan moeten doen. Maar dan hoort hij dat verdachte 1 het wapen doorlaadt en besluit hij toch zijn Rolex af te geven.

Maar dat is niet voldoende voor de verdachten, want verdachte 1 begint dan ook aan het schoudertasje van het slachtoffer te trekken, dat van het merk Louis Vuitton is. Dat doet de verdachte zo hard dat de schouderband van de tas breekt. Verdachte 1 rent daarna weg met de tas, waar onder meer een Cartier-bril inzit. De andere verdachten zijn even daarvoor al weggerend. Het slachtoffer blijft beduusd achter in zijn auto.

"De beroving heeft een grote emotionele impact op het slachtoffer gehad", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij dacht een leuke date te hebben, maar werd vervolgens geconfronteerd met een doorgeladen vuurwapen. En die vrouw met wie hij dacht te daten is dus ook verdachte in dit onderzoek."

In het restaurant waar ze heenliep heeft ze namelijk meerdere keren contact met een van de verdachten. Bovendien keert ze na de beroving niet meer terug bij het slachtoffer. Over de identiteit van drie van de vijf verdachten in de zaak, onder wie de vrouw, heeft de politie informatie. Naar de andere twee verdachten is de politie nog op zoek, zij komen dus herkenbaar in beeld.

Dat is om te beginnen verdachte 1, de man die een vuurwapen op het slachtoffer richtte en hem van zijn horloge en schoudertas beroofde. De man is te zien in het restaurant waar de vrouw heenliep. Ook is hij te zien op metrostation Wibautstraat, waar hij een toegangsdeur opentrapt. Even later, op metrostation Bullewijk besluit hij zijn capuchon af te doen. Daardoor is zijn gezicht even goed in beeld.

En dan de andere verdachte naar wie de politie op zoek is. Ook hij staat op beeld in het restaurant, waar hij kort binnen is. Ook zien we hem later van een trap afrennen bij station Wibautstraat. Ook is hij te zien als hij door het station rent en even later als hij een roltrap oprent en het station weer verlaat.

"Alle informatie over verdachten is welkom bij ons", zegt Stor. "En dat geldt ook voor de gestolen spullen. Het gaat om een stalen Rolex-horloge van het type Daytona, een zwarte Louis Vuitton-tas en een bril van Cartier, model Piccadilly. Heb je nou informatie voor ons? Laat het ons dan weten."