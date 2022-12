Tien aanhoudingen bij onrust na WK-winst Marokko

De politie heeft dinsdagavond in totaal tien mensen aangehouden in de stad tijdens de onrust na de overwinning van Marokko op Spanje in de achtste finale van het WK. Eén persoon is aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar een hulpverlener. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Dinsdagavond werden op meerdere plekken in de stad feestgevierd nadat Marokko zich voor het eerst in de geschiedenis wist te plaatsen voor de kwartfinale van het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld. Onder meer rondom het Mercatorplein, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan verzamelden zich een grote groep supporters. In de loop van de avond sloeg op het Mercatorplein de sfeer om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waarna burgemeester Halsema daar een noodbevel uitvaardigde. Uiteindelijk, om de rust terug te laten keren op het plein, greep de Mobiele Eenheid in. "Onacceptabel" De politie laat weten dat zij streng gaan optreden tegen de strafbare feiten die dinsdagavond werden gepleegd. "Het moge duidelijk zijn: geweld tegen hulpverleners en onze bondgenoten, zoals buurtvaders en -moeders, jongerenwerkers en verkeersregelaars, is onacceptabel." De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer weten over de identiteit van de 'relschoppers' zich te melden. Ook omwonenden met dashcams of videodeurbellen worden gevraagd om de beelden te delen met de politie. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

