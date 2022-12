Politie ontruimt Mercatorplein na ongeregeldheden Marokko-fans

De feestvreugde die dinsdagavond losbarstte nadat Marokko de kwartfinale behaalde op het WK, is omgeslagen. In de stad wordt zwaar vuurwerk naar hulpverleners gegooid en er worden vernielingen aangericht. De Mobiele Eenheid heeft het Mercatorplein in West ontruimd.

Spanje en Marokko waren 120 minuten lang aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk won Marokko na strafschoppen. De sfeer op het Mercatorplein was kort na de winst goed, maar daar kwam in de loop van de avond verandering in.

De politie meldt op Twitter dat op verschillende pleinen veel jongeren op de been zijn. "We zien jongeren strafbare feiten plegen. Er wordt op auto's gedanst en zwaar vuurwerk afgestoken. Er wordt gericht met vuurwerk naar hulpverleners, trams en bussen gegooid. Wij verzoeken onruststokers om huiswaarts te keren en thuis het feest rustig verder te vieren."

Veiligheidsrisicogebied

De omgeving van het Mercatorplein, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan zijn vanavond opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen daar door de politie gefouilleerd kan worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk.

De beslissing van de driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft te maken met de ongeregeldheden die plaatsvonden na de afgelopen twee wedstrijden die Marokko op het WK speelde. Daarbij braken er, met name op het Mercatorplein, rellen uit waarbij onder meer zwaar vuurwerk werd afgestoken. In beide gevallen werd de Mobiele Eenheid opgeroepen om de openbare orde te herstellen.

