Ruzie tussen taxichauffeurs escaleert: politie zoekt getuigen

Een 43-jarige taxichauffeur is ongeveer een maand geleden mishandeld op de brug Grimburgwal - Oudezijds Voorburgwal in het centrum. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.

Het slachtoffer reed in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 oktober tussen 2.00 uur en 3.00 uur door de binnenstad toen hij zag dat een andere taxichauffeur achter hem reed. Op de Amstel stopten beide chauffeurs en vond er een woordenwisseling plaats.

Daarna reden ze verder. Op de brug Grimburgwal - Oudezijds Voorburgwal stopten ze weer en begonnen ze weer te ruziën. Andere taxichauffeurs bemoeiden zich met de ruzie.

"Vanuit het niets voelt de 43-jarige chauffeur dat hij een harde kaakslag krijgt, waarna hij duizelig wordt en op de grond valt", schrijft de politie. "Dan voelt hij een trap in zijn ribben. Als het slachtoffer overeind komt, zijn de mannen ervandoor gegaan."

De politie zegt dat de aanleiding voor het conflict niet duidelijk is. Wie tips heeft of weet wie de dader is, wordt gevraagd zich te melden.

