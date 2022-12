Gemeente wil volledig eigenaar worden van Jaap Edenbaan

Als het aan wethouder Sofyan Mbarki ligt, komt de Jaap Edenbaan in Oost volledig in handen van de gemeente. Het zorgt ervoor dat de gemeente 'meer sturingsmogelijkheid' heeft. De kosten voor de renovatie zijn namelijk fors gestegen, net als de energie- en rentelasten.

Mbarki schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de stichting Jaap Eden, die nu nog erfpachter is van de grond, de benodigde kosten niet kan dragen. Eerder werd al duidelijk dat de gemeente geld zou investeren in de baan, maar het riep volgens Mbarki de vraag op 'in hoeverre het verstandig is om een dergelijk bedrag te investeren in eigendom van derden'.