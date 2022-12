Cameratoezicht op Nieuwe Houttuinen na brandstichtingen

Op last van burgemeester Halsema zijn er politiecamera's geplaatst in de Nieuwe Houttuinen in het centrum. In de straat is meerdere keren brand gesticht.

Volgens Halsema voelen bewoners zich niet meer veilig. Ook leveren de brandstichtingen een gevaar op voor de openbare orde. Het besluit om de camera's te plaatsen is op 2 december genomen en de camera's blijven in principe drie maanden staan. Op 4 oktober werd er voor het eerst brand gesticht. Een voor een woning geparkeerde Canta ging toen in vlammen op, waardoor de woning zwaar beschadigd raakte. Eind november was het twee keer in een week raak bij een andere woning. Ook die woning raakte flink beschadigd. Buurtbewoners grepen tijdens de laatste brandstichting in. Een van hen vertelde tegen AT5 dat ze een geïmproviseerd explosief, er zou iets zijn geknutseld met een jerrycan, wegtrapten bij de voordeur. Met aarde en natte handdoeken werd het door hen geblust. De bewoners gaven toen al aan dat ze al meerdere keren om cameratoezicht hadden gevraagd omdat ze voor meer brandstichtingen vrezen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

