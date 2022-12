In eerste instantie leek het erop dat de vrouw was aangereden door een automobilist en dat deze vervolgens was doorgereden. Na onderzoek kwam de politie erachter dat de vrouw om een stilstaande auto was gefietst en dat zij toen in botsing kwam met een andere fietser. Toen de auto vervolgens wegreed, dacht de melder dat de automobilist en de vrouw met elkaar te maken hadden.