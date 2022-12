Speelgoedwinkels in het centrum zien Sint meer duurzaam shoppen

Of het nou om uitstelgedrag gaat of om online bestelde pakketjes die te laat zijn binnengekomen; er wordt op de laatste dag voor Pakjesavond nog flink besteed en ingepakt. De "last-minute shoppers" zijn wat betreft Yvette Amesz, mede-eigenaar van speelgoedwinkel Hebbes op de Haarlemmerdijk, het gezelligst. "Die komen binnen en vragen: heb je nog wat?! Daar regelen we altijd nog iets voor."

Wat haar opvalt, is dat het koopgedrag rondom Sinterklaas dit jaar iets is veranderd. "Ik merk dat na de coronacrisis, en helemaal natuurlijk met de energie waar nu iedereen mee in spanning zit, de uitgaven wel iets minder zijn dan de afgelopen jaren." Ook is zij een deel van haar klanten verloren aan online winkelen, maar dat gat wordt deels opgevuld met de verkoop van tweedehandskleding. En dat slaat aan.