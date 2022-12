Verdachten plofkraak in Oosterparkbuurt op beeld

Op meerdere plekken in de stad werden de afgelopen maanden plofkraken gepleegd. Op de vroege ochtend van zondag 7 augustus is het raak op de hoek van de Iepenweg en de Eerste Oosterparkstraat. In Bureau 020 deze week beelden van de verdachten.

De twee mannen die verdacht worden van de plofkraak staan op beelden van beveiligingscamera's. Ze hebben allebei zwarte kleren aan, een van de twee draagt een broek met een witte streep op de zijkant. Ook is een groot logo van The North Face op z'n rug te zien. Hij draagt een wit mondkapje en witte handschoenen. "Tussen de brokstukken vindt de recherche een voorwerp dat vermoedelijk is gebruikt om de explosie te veroorzaken", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Op dit voorwerp worden zeer interessante en relevante sporen aangetroffen. Hier doen we nog onderzoek naar. Heb jij informatie over de twee verdachten? Neem dan contact met ons op." Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

