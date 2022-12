Gewonde bij steekpartij in Czaar Peterstraat

Na een steekpartij in de Czaar Peterstraat is een man zondagnacht gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep de man de verwondingen op bij een incident waar nog een andere man bij betrokken was. Het slachtoffer werd daarbij vermoedelijk door de ander in zijn bovenlichaam gestoken.

De hulpdiensten werden rond middernacht gealarmeerd over het steekincident, dat ter hoogte van de Eerste Coehoornstraat plaatsvond. Politiemensen en ambulancepersoneel hebben ter plaatse eerste hulp aan het slachtoffer verleend. In het ziekenhuis bleek het letsel mee te vallen, laat een woordvoerder van de politie weten. De politie heeft de verdachte, die na het incident wegrende in de richting van de Cruquiuskade, nog niet aangehouden. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

