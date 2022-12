Man koopt voor 1.600 euro aan cadeaubonnen met gestolen pas van 86-jarige vrouw

Pas als de vrouw het verhaal vertelt aan een bekende, komt het besef dat ze slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Ze is dan al bestolen van ruim 2.500 euro. De man die op de beelden is te zien is degene die het geld opneemt met de pas. Eerst pint hij aan het Osdorpplein, daarna gaat hij naar een drogisterij. Hij loopt daarna door naar een van de balies en daar leeft hij zich flink uit. Hij koopt er namelijk voor ruim 1.600 euro aan cadeaubonnen. Dan verlaat hij de winkel weer.



"Het slachtoffer is niet alleen meer dan 2.500 euro kwijt, maar ook op haar gevoel van veiligheid en vertrouwen moet dit heel veel impact hebben gehad", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Wij willen dan ook graag weten wie hier verantwoordelijk voor zijn. Herken jij de man op de beelden? Neem dan contact met ons op."