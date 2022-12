Prinses Margriet heropent vernieuwde Verzetsmuseum

In de nieuwe tentoonstelling worden honderd mensen geportretteerd. "Nieuwe mensen, nieuwe verhalen", zegt directeur Van der Horst. "We hebben een indrukwekkende, moderne nieuwe vormgeving die de sfeer van de bezettingstijd heel goed in beeld brengt. We hebben ook inhoudelijk van alles veranderd. Nieuwe perspectieven toegevoegd. Zo belichten we ook de minder bekende aspecten van het verzet, die eerst misschien een beetje taboe waren. Zoals het gebruik van pepmiddelen, of liefdesrelaties die ontstonden in het verzet. Ook de daders belichten we nu."