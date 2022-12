Mercatorplein weer leeg na noodbevel burgemeester Halsema

De sfeer rond het overwinningsfeest van Marokko op het WK is toch omgeslagen. Honderden fans verzamelden zich op het plein, maar na veel gezelligheid werd er toch weer veel zwaar vuurwerk afgestoken. De burgemeester vaardigde een noodbevel uit: iedereen diende het plein te verlaten.

De woordvoerder van de politie laat weten dat er meerdere aanhouding zijn verricht rond het Mercatorplein. De waterwerper van de Duitse politie is ook op het plein aanwezig. Volgens een verslaggever ter plaatse is de ME in linie over het plein gegaan, waar op dat moment niet heel veel fans meer aanwezig waren.

Direct na de winst van Marokko op Canada verzamelden zich honderden Marokko-supporters op het plein. Er werd veel fakkels afgestoken en toeterende auto's reden af aan.

Extra maatregelen

Afgelopen zondag liep het feest op het Mercatorplein uit de hand. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen en het plein schoonvegen. Eén persoon werd aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Vanochtend werden nog twee mannen, van 41 en twintig jaar oud, aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging.

Vanwege de ongeregeldheden op het plein besloot de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) om extra maatregelen in te zetten. Zo werden het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er is er meer politie aanwezig. Daarnaast is er ook een waterwerper van de Duitse politie aanwezig.

Marokko op het WK

De leeuwen van de Atlas doen dit jaar voor de vierde keer mee aan het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld. De ploeg wist zich nu twee keer achter elkaar te plaatsen, daarvoor was het laatste optreden van Marokko op het WK in 1998.

Tijdens het WK in Rusland van 2018 werd het land kansloos uitgeschakeld in een poule met Spanje, Portugal en Iran. Er werd maar één punt behaald. In 1986 werd Marokko eerste in de groep en behaalde als debutant meteen de achtste finale, daar stuitte het land op uiteindelijke finalist West-Duitsland en verloor toen met 0-1.

De ploeg, waaronder andere oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui spelen, hadden genoeg aan een gelijkspel tegen Canada. De Canadezen werden uiteindelijk verslagen met 2-1. Marokko treft in de achtste finale als groepswinnaar de nummer twee van groep E, waar Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica inzitten. Japan staat op het moment tweede in die groep, maar de uiteindelijke stand wordt bekend na de wedstrijden van 20.00 uur vanavond. Dinsdag 6 december om 16.00 uur speelt Marokko weer.

