Drinkwater wordt duurder: tarieven stijgen met gemiddeld 26,5 procent

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vanaf volgend jaar moeten Amsterdammers gemiddeld 26,5 procent meer voor hun drinkwater betalen. Dat maakt wethouder Melanie van der Horst bekend in een brief aan de gemeenteraad. Klanten met een watermeter betalen volgend jaar 1,03 euro voor duizend liter water. Dit jaar betaal je daar nog 0,87 euro voor. De vaste kosten stijgen met de jaarwisseling van 82,82 naar 109,46 euro

In de brief schrijft de wethouder dat drinkwater op andere plekken in Nederland ook flink duurder wordt: het landelijke gemiddelde ligt op 22 procent.