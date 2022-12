Per ongeluk rioolwater geloosd in Amstel

Door een storing in een rioolgemaal bij de Omval in Oost is er rioolwater in de Amstel terechtgekomen. De waterkwaliteit is volgens Waternet 'tijdelijk verminderd'.

Het water heeft drie dagen de tijd nodig om te herstellen. "U zwemt hier op eigen risico", laat Waternet weten. "Houd rekening met verminderde waterkwaliteit in de Amstel. Ter hoogte van Somerlust en bij de Weesperzijde, nabij de Berlagebrug, worden waarschuwingsborden geplaatst over deze tijdelijk verminderde waterkwaliteit." De gemeente gaat verder met de waarschuwing. De afdeling verkeer raadt iedereen af om in de Amstel te zwemmen en verwijst, ondanks de lage temperaturen, naar de site zwemwater.nl. De storing is inmiddels verholpen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

