Meisje (3) ernstig gewond na aanrijding in de Rivierenbuurt

De meeste mensen in de straat zijn in shock van het ongeval. "Het was heel raar, want ze liet ons voorgaan", vertelt een ooggetuige over de bestuurder van de auto. "De andere mensen (onder wie het meisje red.) kruisten ons. Ze liepen door, en ineens hoorden we achter ons in een keer: 'Stop! Stop! Nee!' en toen een klap."