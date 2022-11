Gasten hotel bij Rai even op straat vanwege brandende auto in parkeergarage

Een auto is dinsdagavond in brand gevlogen in een parkeergarage onder het nhow Amsterdam RAI hotel aan de Europaboulevard in Zuid. Gasten moesten het hotel van de brandweer uit.

De brand ontstond rond 19.10 uur. Meerdere brandweerwagens werden gealarmeerd. Het vuur was volgens de brandweer snel geblust.

De brandweer heeft de rook uit een aantal ruimtes geblazen. De hotelgasten zijn inmiddels weer binnen.

