Inchecken met betaalpas en mobiel nu ook in trams, metro's en bussen van het GVB

Vanaf vandaag (dinsdag) kunnen ov-reizigers ook hun betaalpas, creditcard, telefoon en smartwatch gebruiken om in te checken in bussen, trams en metro's van het GVB. Volgens de vervoerder moet dit betalen in het ov 'makkelijker en flexibeler' maken.

Inchecken met je betaalpas of telefoon werkt in principe hetzelfde als inchecken met een ov-kaart. Belangrijk is wel dat reizigers bij het in én uitchecken hetzelfde betaalmiddel gebruiken, anders is de transactie incompleet. Mensen die wel op de juiste manier hebben uitgecheckt, kunnen het afgeschreven bedrag de volgende dag terugzien in hun bank-app.

Geen portemonnee

Het GVB adviseert daarom ook om de portemonnee of pasjeshouder niet tegen het incheckapparaat te houden. "Neem je betaalpas, creditcard of ov-chipkaart uit je portemonnee of pasjeshouder en check in. Doe je dat niet, dan kan het voorkomen dat je in- of uitcheck mislukt of dat de kaartlezer een andere kaart pakt."

Het GVB is na Den Haag de tweede stadsvervoerder waar het mogelijk is om op deze manier te betalen. Op termijn moet het in heel Nederland mogelijk zijn om zonder ov-kaart in te checken.

