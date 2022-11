Gewapende overval op winkel aan Bijlmerplein

Een winkel aan het Bijlmerplein in Zuidoost is aan het begin van de avond overvallen door twee mannen met een vuurwapen, er vielen geen gewonden. Het tweetal is op een scooter gevlucht met een onbekende buit. De politie is op zoek naar de daders.

De overval vond rond 18.00 uur plaats. De politie doet onderzoek naar de overval. Van de twee verdachten is bekend dat beide een donker getinte huidskleur hebben en dat één van hen een grijze hoody droeg. De twee zijn gevlucht op een scooter met een blauw kenteken en een klein voorwiel. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben óf die meer weten van de overval zich te melden. Ook omwonenden met een dashcam of een videodeurbel worden gevraagd om de beelden te delen met de recherche. Het is niet de eerste keer dat de winkel is overvallen. Afgelopen zomer werd de zaak ook al door twee jonge mannen overvallen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

