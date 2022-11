Een vrouw die aan het Mercatorplein woont zag het allemaal gebeuren. "Het feest vind ik allemaal niet zo erg. Alleen het vuurwerk en de brand is hetgeen waardoor ik echt uren in mijn eigen huis opgesloten heb gezeten." De buurtbewoonster is dan ook niet te spreken over het optreden van de politie. "Ik belde al om 16.30 uur en ook meerdere keren daarna. Ze zeiden dat ze er mee bezig waren, terwijl het bleef escaleren." De politie laat weten dat zij nog met een reactie komen op de rellen.