Bewoner (67) gewond bij nachtelijke woningoverval in Noord

Een 67-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een gewapende woningoverval in Noord.

De overval gebeurde rond 3.45 uur in de Nageljongenstraat. De vrouw werd overvallen door twee geheel in het zwart geklede mannen. Zij hadden een wapen bij zich en doorzochten de woning van het slachtoffer. Volgens een omstander maakten de verdachten gebruik van een ladder om de woning te betreden. De verdachten gebruikten geweld en zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. Het slachtoffer raakte gewond aan haar hoofd en is volgens de politie erg ontdaan van de overval. Zij doet vandaag aangifte bij de recherche. forensische opsporing heeft onderzoek verricht in de woning en sporen veiliggesteld. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

