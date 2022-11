Amstelstation korte tijd ontruimd wegens brandje in prullenbak

Station Amstel is vanochtend korte tijd ontruimd geweest. Aanleiding was het automatische brandalarm dat in het station afging.

Het alarm ging kort na 8.30 uur af, waarna het station werd ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse en constateerde een kleine brand in een prullenbak. Volgens een brandweerwoordvoerder verliep de ontruiming volgens plan. Nadat het vuur was gedoofd werd het station vrijgegeven. Dit was volgens de woordvoerder ongeveer een kwartier nadat het alarm was afgegaan. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

