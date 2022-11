ME ingezet op Mercatorplein na rellen bij overwinningsfeest Marokkaans elftal

Nadat het Marokkaans elftal op het WK verrassend van België wist te winnen werd er door zo'n 500 mensen feest gevierd op het plein. Daarbij ontstonden ook rellen, waarbij onder meer een deelauto in brand vloog.

Rond 19.45 uur besloot de driehoek de ME in te zetten, maar tegen die tijd was het plein al zo goed als leeg. Bij de ongeregeldheden is één persoon aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. De politie zegt niet uit te sluiten dat er in de loop van de week meer mensen naar aanleiding van de rellen opgepakt worden.

Nadat het Marokkaans elftal vanmiddag met 2-0 won van België, stroomde het kruispunt tussen de Hoofdweg en de Jan Evertsenstraat vol met uitzinnige voetbalfans. Later sloeg de sfeer om en werd er onder meer zwaar vuurwerk afgestoken.

Ook is op het plein onder meer een deelauto in brand gestoken. Het zware vuurwerk wordt onder andere in de richting van de politie afgeschoten. Rond 17.30 uur liet de politie weten dat de ME zich uit voorzorg klaarmaakte om omgeroepen te worden.

Vervolgens duurde het ruim twee uur voordat de driehoek besloot om de ME daadwerkelijk in te zetten. Op dat moment was het door de regen al een stuk rustiger geworden op het plein. Volgens de politiewoordvoerder verliep de ingreep dan ook zonder grote problemen. "De sfeer is nog wel wat onrustig, maar de meeste mensen die op het plein stonden zijn inmiddels al vertrokken."

Door de drukte wordt het kruispunt al de hele avond gemeden door bussen en trams. Eerder liet het GVB via Twitter weten dat tram 7 en 13 en bus 15 en 18 omrijden.

Marokko doet dit jaar voor de tweede keer op rij mee aan het WK. Dit jaar zijn de Leeuwen van de Atlas sterk begonnen. Nadat de wedstrijd tegen Kroatië met 0-0 gelijkgespeeld werd, won het team van oud Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui vandaag met 0-2 van België.

Het is pas de derde keer dat Marokko een WK-wedstrijd wint. De laatste dateert alweer van 1998. Toen werd Schotland in de groepsfase met 3-0 verslagen.

Het team heeft goede kaarten om voor de eerste keer sinds 1986 een ronde verder te komen. Met 4 punten uit de eerste twee wedstrijden staat Marokko nu tweede in Poule F en heeft het komende donderdag aan een gelijkspel tegen Canada genoeg.

De politie sluit niet uit dat er bij nieuw succes van Marokko weer ongeregeldheden zullen zijn. "De politie gaat kijken wat de ongeregeldheden betekenen voor de politie-inzet tijdens de wedstrijd van aankomende donderdag", aldus de woordvoerder.