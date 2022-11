Gewonde bij steekpartij in Oostelijk Havengebied

Op de C. van Eesterenlaan in het Oostelijk Havengebied heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Een man raakte daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij gebeurde rond 19.35 uur, bij de kruising met de C.J.K. van Aalststraat. Wat de ernst van de verwonding van het slachtoffer zijn is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij op zoek zijn naar een verdachte, maar dat er ook mogelijk meer mensen bij de steekpartij betrokken zijn geweest. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben óf die meer weten van de steekpartij zich te melden. Ook omwonenden met een dashcam of een videodeurbel worden gevraagd om de beelden te delen met de recherche. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen