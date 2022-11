Maaltijdbezorger door drie mannen beroofd in Wallengebied

Een maaltijdbezorger is vanavond door drie mannen beroofd in de Pijlsteeg in het centrum. De bezorger werd bedreigd met een wapen, maar raakte daar niet bij gewond. Het drietal is gevlucht.

De beroving gebeurde rond 22.35 uur in de steeg gelegen aan de Dam. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de drie verdachten. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben óf die meer weten van de beroving zich te melden. Ook omwonenden met een dashcam of een videodeurbel worden gevraagd om de beelden te delen met de recherche. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

