Ambtenaren krijgen 750 euro vanwege inflatie en hoge energieprijzen

De gemeente keert eigen personeel dit jaar eenmalig een bedrag van 750 euro of 375 euro uit ter compensatie van de inflatie en de hoge energieprijzen. Dat schrijft wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) in een brief aan de gemeenteraad.

Voor medewerkers tot en met schaal 8 gaat het om het bedrag van 750 euro. Medewerkers die meer verdienen en in schaal 9 tot en met schaal 18 zitten krijgen 375 euro. De eenmalige uitkeringen kosten de gemeente ongeveer 11.2 miljoen euro. Van Buren schrijft ook dat er nog met vakbonden gesproken wordt over de gemeentelijke cao voor 2023. Dat overleg gaat volgens haar 'trager dan gewenst'. "De partijen hebben vastgesteld dat de afstand tussen de beide standpunten groot is." De eenmalige uitkering staat los van de coa-onderhandelingen. Ook verschillende andere bedrijven geven hun werknemers vanwege de inflatie en energieprijzen een eenmalige uitkering. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

