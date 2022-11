Reeks vernielingen op station Sloterdijk: 50.000 euro aan schade

Dit voorjaar zijn meerdere snoep- en frisdrankautomaten op of rondom station Sloterdijk vernield. De politie laat weten dat die reeks vernielingen in een maand tijd een halve ton aan schade hebben opgeleverd.

In Bureau 020 deze week beelden van een van die incidenten. De mogelijk minderjarige verdachten die op de beelden te zien zijn worden niet verdacht van de andere vernielingen.

De twee jongens worden vanwege hun leeftijd onherkenbaar in beeld gebracht. Ze krijgen twee weken de tijd om zich te melden bij de politie. Als ze dit niet doen worden ze over twee weken alsnog herkenbaar getoond.

Op de beelden is te zien hoe de twee jongens in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 mei rond 2.30 uur in de hal van het station rondlopen. Als ze bij de snoepautomaat staan haalt een van de twee een lang voorwerp uit zijn tas. Terwijl hij de automaat daarmee probeert open te breken loopt de ander wat rond in het station. Na enige tijd krijgen ze de automaat open. Ook slaan ze een tweede glazen deur in. Ze graaien vervolgens spullen uit de automaat en doen die in hun tassen.

"Dat het in deze zaak niet om baldadigheid gaat staat eigenlijk zo goed al vast", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "De jongens hebben een voorwerp meegenomen waarmee ze de automaat open kunnen breken. En een van de jongens draagt handschoenen terwijl het mei is. De schade aan de automaat is fors en bedraagt zo'n 10.000 euro."

En het is dus zeker niet de enige automaat op of rondom het station die dit voorjaar wordt opengebroken. In een maand tijd moeten meerdere snoep- en frisdrankautomaten het ontgelden, met een totaalbedrag van maar liefst 50.000 euro aan schade.

"Vooral qua kosten is dit erg vervelend voor de NS, maar ook voor de reiziger", zegt De Vries. "Heb jij informatie over de jongens op de beelden, of misschien informatie over een van de andere vernielingen op station Sloterdijk? Laat het ons dan weten."