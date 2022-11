Tienduizenden Oranjesupporters en concerten: drukte voorspelt op Johan Cruijff Boulevard

Het wordt morgen naar verwachting weer druk op en rond de Johan Cruijff Boulevard in Zuidoost. In de Johan Cruijff ArenA kan gekeken worden naar Nederland - Ecuador en in de AFAS Live en Ziggo Dome vinden concerten plaats.

De Johan Cruijff ArenA wordt omgedoopt tot het Huis van Oranje en gaat morgen om 14.30 uur open. Een uur later begint een show met Jack van Gelder, Soufiane Touzani, Ronnie Flex en DJ La Fuente. De wedstrijd begint om 17.00 uur en is zo'n anderhalf uur later afgelopen. Op dat moment zijn de deuren van de Ziggo Dome al geopend voor de Britse band The Cure. De AFAS Live gaat om 18.30 uur open voor een concert van producer en artiest Fred Again. Beide concerten zijn uitverkocht. "We raden aan om op tijd te vertrekken en rekening te houden met mogelijke vertraging onderweg", waarschuwt de Ziggo Dome. "De parkeerterreinen in het Arenagebied zullen erg druk zijn, volg altijd de aanwijzingen van de verkeerregelaars op." Ook wijst de Ziggo Dome erop dat treinreizigers last kunnen hebben van de werkzaamheden rond Station Zuid. Wie met het openbaar vervoer komt, moet rekening houden met omleidingen en vertragingen. Vanaf Station Zuid zelf vertrekken en stoppen geen treinen. Alle kaartjes voor het voetbal kijken in de Johan Cruijff ArenA zijn overigens nog niet verkocht. Er zijn 55.000 plekken, eerder vandaag werd gemeld dat ongeveer de helft van die tickets verkocht waren. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

