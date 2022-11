Reden van fouilleren in jongerencentrum blijft onduidelijk, wel nogmaals excuses

Het is nog altijd niet duidelijk waarom agenten in november bezoekers van een jongerencentrum in Nieuw-West hebben gefouilleerd. Burgemeester Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw zeiden vanmiddag in de Stopera dat de reden nog onderzocht wordt. Wel zeiden ze nogmaals de fout te betreuren.

Volgens Paauw was het 'bijzonder zuur en wrang' dat dit heeft plaatsgevonden. Hij zei dat het onderzoek dat wordt uitgevoerd niet eenzijdig is en dat er ook met de jongeren zelf gesproken wordt. "We hebben zelf geen enkel belang om iets onder het kleed te willen schuiven, dat is korte termijn-denken." De hoofdcommissaris baalde dat het in een 'pechwijk' was gebeurd, waar jongeren wonen die hij wil motiveren om aan de slag te gaan bij de politie.

Hij vertelde dat er door de politie verschillende dingen onderzocht worden. "Wij hebben nu vijf veiligheidsrisicogebieden, terwijl er in het oorspronkelijke plan tien stonden." Ook vraagt hij zich af of de briefing goed is geweest. "Dat zou ook een verklaring kunnen zijn, en ik zeg dat heel voorzichtig, dat er niet geprotesteerd is. Want als de mensen dezelfde briefing krijgen met dezelfde instructies, men dacht dat men het juiste deed. Dat is iets anders dan kwade opzet."

Ook wordt gekeken of er andere agenten leiding gaven aan de uitvoering van de proef op dat moment. "Is die instructie, die gebriefd zou worden, is dat overgedragen aan anderen? We weten ook altijd, dat weten we ook uit de medische wereld, dat ongelukken gebeuren op het moment dat artsen het van elkaar overnemen. Dat zijn allemaal zaken die we willen weten."

Ondanks dat vooraf bekend was dat het onderzoek nog niet af was, hadden raadsleden het onderwerp toch op de agenda gezet. Burgemeester Halsema zei aan het begin van de vergadering nogmaals dat de Driehoek (gemeente, politie, justitie) de fout ten zeerste betreurt en excuses maakt aan degenen die onterecht werden gefouilleerd. "Als Driehoek staan wij voor het correcte handelingen van het korps, en daardoor is het des te ernstiger."

GroenLinks, D66, de PvdA, DENK, BIJ1 en VOLT vonden het goed dat de proef na de fout definitief stopgezet werd. "Ik vind het fijn dat er zo snel gehandeld is", zei GroenLinks-raadslid Imane Nadif. D66-raadslid Rob Hofland: "De vraag die boven deze acties hangt: was hier sprake van etnisch profileren? Als daar hier sprake van was, heeft deze proef alle nare bijsmaken die er vooraf waren."



VVD-fractievoorzitter Claire Martens stond er anders in. Ze zei dat haar wenkbrauwen moesten fronsen bij de woorden 'definitief stoppen'. "Ik ken het korps als betrouwbaar en loyaal. Ik zal de feiten afwachten." Annabel Nanninga (JA21) vroeg zich ook af waarom het onderzoek, dat dus nog niet af is, niet afgewacht is. "Ik vind het stopzetten zonder onderzoek een rare gang van zaken. Even op pauze, dat kan, maar definitief stoppen is gek."

Halsema vond de beslissing om de proef te stoppen terecht. "Het is niet een foutje van een agent, dit is echt een ernstig incident, het was buiten het veiligheidsgebied, het waren meerdere agenten, het was niet aselect. De waarborgen zijn met voeten getreden." Volgens Halsema hebben ook wijkagenten zitten vloeken over de fout, omdat zij juist proberen het vertrouwen van de jongeren te winnen.

Ook Halsema benadrukte dat niet uitgesloten kon worden dat het ging om een onhandigheid of foute instructies. Ze vond het belangrijk dat er nog gewacht wordt met het geven van oordelen over de politie. DENK vroeg om een extern onderzoek, maar Halsema zei dat ze het beter vond voor de 'interne hygiëne' als de politie dat zelf doet.

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek klaar is. Halsema liet vanmiddag wel al blijken dat er voor de politie geen concrete aanleiding was om dit jongerencentrum uit te kiezen.

