Mogelijk explosieven gevonden in gebouw aan Bijlmerplein

In een gebouw aan het Bijlmerplein zijn mogelijk explosieven gevonden. Naast de landelijke eenheid van de politie is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om onderzoek te doen. Ook het Quick Response Team (een speciaal team van de brandweer dat in actie komt bij grote geweldsincidenten) is opgeroepen.

Voor het onderzoek is een deel van het Bijlmerplein voorlopig afgezet. Het is nog onduidelijk hoe de politie de mogelijke explosieven op het spoor is gekomen. Een woordvoerder zegt dat er op dit moment sprake is van een lopend onderzoek en doet daarom verder geen uitspraken. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

