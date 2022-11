Aanrijding met auto van gedetineerdentransport bij A9, één persoon naar het ziekenhuis

De colonne kwam vanuit de zogenoemde Bunker, de extra beveiligde rechtbank die in Osdorp zit. Het begeleidde een gedetineerde die moest voorkomen in een zitting voor het Marengo-proces. De auto's van zo'n colonne hebben altijd een flinke snelheid.

Vandaag werden de pleidooien in de Marengo-zaak, waarin in totaal 17 verdachten terechtstaan, behandeld. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die ervan verdacht wordt opdrachtgever te zijn in meerdere liquidaties en moordpogingen. Tegen Taghi eiste het Openbaar Ministerie eerder levenslang. Wie er in de auto in de colonne zat, wil de woordvoerder van het ministerie niet zeggen.