Amsterdamse filmproducent wint Emmy Award met kinderserie Kabam!

Filmproducent IJswater Films uit Amsterdam heeft gisteravond met hun serie Kabam! een International Emmy Award gewonnen in de categorie Best Kids: Live Action Series. Bij de Internationale Emmy's gaat het om de beste tv-programma's van buiten de Verenigde Staten.

De serie, bestaand uit tien afleveringen, gaat over een groep 3-klas. De kinderen hebben allemaal een andere angst. Zo kan de een niet goed voorlezen en durft de ander niet alleen richting school te lopen. In de serie overwinnen ze hun angsten door hun fantasie te gebruiken. Elke aflevering duurt acht minuten waarin een andere angst aan bod komt. De reeks maakt ook deel uit van een educatiepakket voor basisscholen.

Het is niet de eerste prijs die Kabam! in de wacht sleept. Vorig jaar werd serie tot beste bekroond op het Cinekid filmfestival. Gisteravond kwam in New York daar ook het prestigieuze Emmy-beeldje bij.