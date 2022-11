Horeca met 'unieke functie' op de Wallen krijgt uitzonderingspositie bij nieuwe maatregelen

Ondernemingen op de Wallen die volgens het college een 'unieke rol of functie' binnen het gebied hebben, krijgen een uitzonderingspositie wanneer er nieuwe maatregelen worden ingevoerd. Dat schrijft wethouder Sofyan Mbarki in een brief aan de commissie van het stadsdeel Centrum.

De in april aangekondigde maatregelen zijn bedoeld om de overlast in het Wallengebied de kop in te drukken. Burgemeester Halsema liet daarbij weten dat het stadsbestuur overweegt om de sluitingstijden voor de horeca in het weekend terug te brengen naar 2.00 uur. Ook wordt er gedacht aan het plaatsen van toegangspoortjes in het gebied.

Veel ondernemers op de Wallen zijn niet blij met dat vooruitzicht: "Dit is een beschadiging van de Amsterdamse cultuur", waarschuwde Rob van den Brom van café De Zeevaart eerder al tegenover AT5. Ook Michael Roks LHBTI-club Eagle Amsterdam vreesde de gevolgen: "Dit is een veilige plek die dan verdwijnt."

In mei protesteerden zowel de ondernemersvereniging BIZ Burgwallen als de Koninklijke Horeca Nederland tegen de maatregelen, maar burgemeester Halsema weigerde toen de plannen aan te passen.

Nu blijkt dat er voor een aantal ondernemingen wordt gedacht aan een zogenoemde uitzonderingsclausule. De stadsdeelcommissie adviseerde in juli al om sommige plekken een vrijstelling te geven. "Sommige ondernemers maken de binnenstad uniek en vormen juist een belangrijk onderdeel van wat de binnenstad zou moeten zijn: een toonbeeld van creativiteit, diversiteit en levendigheid", schreef de commissie destijds.

"Het klopt dat sommige ondernemers een unieke rol of functie vervullen in de binnenstad", schrijft wethouder Mbarki vandaag in een reactie. Hij geeft aan dat hierover in mei contact is geweest met ondernemingen als Eagle. "We delen de mening van de stadsdeelcommissie dat maatwerk het verschil kan maken."

Mbarki benadrukt in dezelfde brief dat een andere mogelijke maatregel - het plaatsen van poortjes - 'alleen in het uiterste geval overwogen wordt'. "Niemand wil poortjes. Het gaat lijnrecht in tegen het open karakter van de stad. Het college en dagelijks bestuur Centrum delen de visie van de stadsdeelcommissie dat het plaatsen van poortjes geen wenselijke oplossing zijn voor de structurele problemen op het Wallengebied."