Opnieuw incident in Kinkerstraat

De schade aan de winkel is groot en loopt in de tienduizenden euro's. Twee verdachten vluchtten na de ramkraak op een motorscooter richting de Willem de Zwijgerlaan gevlucht.

Het is vaker onrustig in de Kinkerbuurt. Zo werd in oktober een geldautomaat in De Hallen opgeblazen en vond er begin deze maand een overval op een telefoonwinkel plaats. Twee weken geleden maakte stadsdeel West nog bekend beveiligers in te zetten om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken.