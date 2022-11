De binnenstad van Amsterdam wordt steeds meer autoluw en de Binnenring speelt hierbij een belangrijke rol. Met de aanleg van fietsstraten is er meer ruimte voor fietsers, trams en groen en ben je als automobilist te gast. In deze speciale aflevering van Amsterdam Informeert spreken we met fietsburgemeester Lucas Boer en projectleider Désirée Barendregt over deze Binnenring. Ook vragen we aan Amsterdammers hoe de fietsstraat tot nu toe bevalt.

"De Binnenring is de halve cirkel rondom het centrum van de stad, waar we heel veel ruimte maken voor fietsers, openbaar vervoer en groen", legt projectleider Désirée Barendregt uit. "Dat doen we door een fietsstraat te maken waar auto's te gast zijn en 30 kilometer per uur mogen rijden."

Daarnaast zijn ook de tramhaltes beter toegankelijk gemaakt, met gelijkvloerse in- en uitstappen. Na 2026 moet de Binnenring doorgetrokken worden naar Noord om de cirkel rond te maken.

Junior fietsburgemeester Lucas Boer is enthousiast over de fietsstraat. "Ik denk dat de Binnenring voor jongeren echt een manier is om heel makkelijk met de fiets van A naar B te komen. Het fijne is dat het breed is, je makkelijk kan inhalen en dat de auto's goed op je letten."

Ter hoogte van het Weteringcircuit is de fietsstraat volop in gebruik. "Het is veel overzichtelijker en hij is ook heel mooi", vertelt een fietser. Ook een trambestuurder van GVB is wel te spreken over de fietsstraat. "Je kunt vrij rijden en je hebt niet al teveel last van het autoverkeer."

Een vader die met z'n twee jonge kinderen langsfietst spreekt wel zijn zorg uit. "Mensen moeten zich er wel aan houden hé, met name scooters en automobilisten, maar het idee is hartstikke goed dus laten we het overal doen." Het rode asfalt is voor sommige weggebruikers nog wat onduidelijk. "Laatst was ik op zo'n fietsstraat als automobilist en ik vond het nogal verwarrend. Het kan ook aan mij liggen maar ik weet nog dat ik dacht: 'Huh, het hele pad is hier rood, mag ik hier wel rijden als automobilist?"

Ook horecaondernemer Ad Bijlmer, wiens café aan de fietsstraat ligt, signaleert dit. "De fietsers hebben heel veel ruimte, maar de auto's zijn er nog niet helemaal aan gewend. Auto's staan dan te toeteren omdat die fietsers niet doorrijden, dat is wel lastig soms hoor."

Veel straten in Amsterdam zijn te smal voor al het verkeer, daarom wordt de drukte verdeeld. Doorgaand autoverkeer kan over de S100. Dus via de Mauritskade, Stadhouderskade en Nassaukade. Bestemmingsverkeer rijdt te gast mee over de fietsstraat.