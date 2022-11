Ramkraak op juwelier in Kinkerstraat

Op een juwelier aan de Kinkerstraat in West is vannacht een ramkraak gepleegd. Een stationwagon is achteruit door de voordeur en het hekwerk gereden, de schade aan de voorkant van de winkel is groot.

Volgens getuigen zou het gaan om twee verdachten. De ramkraak vond rond 3.50 uur plaats. Opvallend is dat er op het moment op de Kinkerstraat werkzaamheden worden uitgevoerd, de ramkrakers hebben daardoor meerdere hekken moeten verplaatsen om bij de juwelier te komen. Begin deze maand besloot stadsdeel West om onder andere op de Kinkerstraat beveiligers in te zetten. Om volgens de stadsdeelvoorzitter op die manier overvallen en andere incidenten te voorkomen en het veiligheidsgevoel te versterken. Vorig jaar in de periode tussen november en januari vond er ook een ramkraak plaats in de buurt en werden er twee supermarkten, drie winkels, een coffeeshop en een hotel overvallen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen