Zymoglyado is blij met alle kleding, maar is vooral erg moe. "Ik ben eigenlijk alleen maar toe aan mijn bed", vertelt hij terwijl hij alle kleding opvouwt. Nu er genoeg kleding is ingezameld hoopt Zymoglyado dat Amsterdammers misschien ook huishoudapparatuur kunnen doneren aan de gedupeerden. "Denk aan koelkasten, magnetrons of bedden". Maar eerst moet er nog een ruimte gevonden worden om deze spullen op te kunnen slaan, zodra die is gevonden kan de inzameling beginnen.