Medewerker bedreigd bij gewapende overval op Amstelveense supermarkt

Bij een overval op een filiaal van supermarkt Coop midden in de Amstelveense wijk Waardhuizen is vanmiddag even voor sluitingstijd, rond 17.15 uur, een medewerker met een mes bedreigd. De overvaller is er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Niemand is bij de overval gewond geraakt. De politie heeft een signalement van de overvaller en zoekt de omgeving af. Een verslaggever ter plaatse zag dat aanwezige klanten hun boodschappen na de overval nog wel mochten afrekenen. Daarna is de winkel gesloten. In een burgernetmelding is te lezen dat de politie op zoek is naar een lichtgetinte man van 19 à 20 jaar oud. De man heeft bruine ogen en draagt een grijze jas met capuchon. Hij heeft een Jumbo-tas bij zich. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

