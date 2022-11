Politie schiet verdachte (27) neer in West

De man is een bekende van de politie en justitie en reed op een scooter waarvan het kenteken afgedekt was. Hij had een patroonhouder en zwaar vuurwerk bij zich.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie aanspreekbaar. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, dat is gebruikelijk als er door de politie is geschoten.