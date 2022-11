Politie zoekt getuigen van mogelijke brandstichting van auto in Noord

Aan het Winterjanpad in Noord is vrijdag op zaterdagnacht een auto in vlammen opgegaan. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken en is dringend op zoek naar getuigen.

De brandweer werd rond 1.15 uur gewaarschuwd door de buurtbewoners. De auto die in brand stond brandde in z'n geheel uit en ook de geparkeerde auto daarnaast liep schade op. Toen de brandweer de brand had geblust troffen zij een fles aan waardoor er sterk rekening wordt gehouden met opzettelijke brandstichting. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of meer weten van de autobrand. Ook omwonenden met een dashcam of een videodeurbel worden gevraagd om de beelden met de politie te delen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen