Forse boete voor gemeente: ruim negen ton schadevergoeding na afwijzen vergunning

De exploitant kreeg daarom in 2020 alsnog een vergunning. Hij stapte later alsnog naar de rechter om de inkomsten die hij in de tussentijd was misgelopen, te verhalen. Volgens de ondernemer zou er in de zes jaar dat de kamers niet verhuurd konden worden, meer dan 1 miljoen euro misgelopen zijn.

Volgens de rechtbank is het wel aannemelijk dat de hotelexploitant dat bedrag had verdiend als hij al in 2014 een vergunning had gekregen. Omdat hij in de tussentijd ook een verbouwing had laten uitvoeren, en de berekende winst dus iets lager ligt, moet de gemeente een schadevergoeding van 910 1.000 euro betalen. Door het eerder betaalde voorschot, hoeft het nog maar 410 1.000 euro over te maken.