Bewoners van Java-eiland maken zich zorgen over de verkoop van 278 huurwoningen

De Nederlandse vastgoedbelegger Bouwinvest is van plan 278 woningen op het Java-eiland te verkopen. In totaal beheert de maatschappij 705 woningen op het eiland. De bewoners van de woningen die op de nominatie staan behouden hun huidige huurcontract maar zijn toch niet gerust op de ontwikkeling. Ze maken zich zorgen over eventuele huurverhogingen en vragen zich af of de verduurzaamheidsplannen van Bouwinvest nog wel doorgaan.

De reden die Bouwinvest geeft voor de verkoop is dat de woningen niet meer voldoen aan het beoogde rendement of de strategie van de onderneming. Huurdersvereniging 'HV Java' vertegenwoordigt alle 705 huurwoningen die Bouwinvest op het Java-eiland bezit en is er niet gerust op. "We weten niet wat er gaat gebeuren maar gezien het feit dat Bouwinvest het niet rendabel vindt, kunnen we alleen maar vrezen dat het erger wordt en er nog meer oorspronkelijke bewoners weggaan", zegt penningmeester Tom Spel.

Spel heeft de afgelopen jaren veel inwoners van het eiland zien vertrekken door de huurprijzenstijgingen. Sinds 2021 wordt de huur niet meer verhoogd doordat de overheid ingreep met de zogenoemde Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Als deze wet in 2024 niet wordt verlengd acht Spel de kans groot dat een nieuwe investeerder flinke verhogingen zal doorvoeren.

Hoewel Bouwinvest dat eerder ook deed, ging de maatschappij niet tot het maximale. De huurdersvereniging ziet kans dat een nieuwe partij dat wel doet: "Bouwinvest heeft gemiddeld 4 procent per jaar verhoogd in de periode van 2014 tot 2020 terwijl de inflatie 1 procent was. Maar volgens de contracten van de meeste huurders hier kan het nog erger. Het mag 5 procent plus de inflatie zijn", aldus de penningmeester.

Daarnaast is de vereniging bang dat huurder op andere manieren geraakt zullen worden: "Aan de huurcontracten kan niet zoveel veranderd worden maar er zijn andere manieren, bijvoorbeeld door bezuinigingen op exploitatiekosten of door verduurzaamheidsplannen over boord te gooien."

Karen Versteege woont al twintig jaar op het eiland. In de loop der jaren had zij ook met huurverhogingen te maken: "Ik begon op 850 euro en zit nu op 1200" Mocht een nieuwe investeerder de huurverhoging straks opnieuw doorvoeren, ziet zij zichzelf genoodzaakt te vertrekken. "Dit eiland was bedoeld voor middeninkomens. Maar dat is het straks gewoon niet meer. Daar lig ik wel wakker van."

Bouwinvest laat weten nog niet zeker te zijn of de woningen daadwerkelijk worden verkocht. "Of wij dit uiteindelijk ook voor alle andere woningen en dus ook voor de betreffende woningen op Java-eiland gaan doen, is nog niet besloten. Wel hebben wij de betrokken huurdersverenigingen al vroegtijdig ingelicht dat deze kans bestaat, waarbij wij hebben aangeven dat de afspraken uit de huurcontracten van alle betrokken huurders uiteraard van toepassing blijven als wij tot verkoop zouden overgaan. Mocht het tot een verkoop komen, dan worden de huurders en eventuele huurdersverenigingen zo snel mogelijk ingelicht", laat een woordvoerder weten.

Desalniettemin ligt er volgens Versteege en Snel een taak bij de politiek om dit tegen te gaan. Ook fractievoorzitter van de PvdA Lian Heinhuis zag in deze casus aanleiding om vragen te stellen aan het college van wethouders en bestuurders. "Ik heb een brief geschreven omdat we ons zorgen maken over leefbaarheid en betaalbaarheid van de woningen. Op deze manier weten huurders niet goed waar ze aan toe zijn. Bovendien willen we een gemengde buurt en moet wonen in de stad niet alleen mogelijk zijn voor de allerrijksten."

Heinhuis ziet het probleem op meerdere plekken in de stad terugkomen. "We hebben weinig grip op deze sector. Het zou interessant zijn om te kijken of dit soort woningen door een coöperatie gekocht kunnen worden. Maar omdat daar en bij de gemeente weinig geld zit zijn dat geen realistische scenario's. Wat je wel kan doen is van tevoren duidelijke afspraken maken. Ook een maximale huurprijs afspreken.Het is belangrijk dat middenhuur ook middenhuur blijft en dat de huizen niet na een paar jaar voor de allerhoogste prijzen worden verkocht."

En ook Versteege spreekt duidelijke taal. "De stad is leeggeroofd door vastgoedsinvesteerders. Misschien kan de gemeente zeggen we gaan weer wat terugpakken. We gaan kijken of we wat terug kunnen geven aan de stad. Hierachter zie je de Jan Schaefer-brug. Dat was iemand die zich heel hard heeft gemaakt voor woningnood. In gelul kan je niet wonen. Ik zeg, pak dat maar weer eens even op."