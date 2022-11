Gemeente investeert in PrEP-behandeling tegen HIV, maar wachtlijsten blijven

De komende twee jaar trek de gemeente 250.000 euro uit voor PrEP-behandelingen, de medicatie die je preventief kan innemen om een hiv-infectie te voorkomen. Dat betekent dat nog 200 Amsterdammers gebruik kunnen maken van een PrEP-behandeling. Op dit moment staan nog 1600 mensen op de wachtlijst: "Het is heel frustrerend."

Richard Keldoulis gebruikt PrEP sinds 2016 . "Toen moest ik het uit Thailand halen", vertelt hij. "Sinds 2019 is het in Nederland beschikbaar. Je kan het krijgen via de huisarts of de GGD. Sommige huisartsen willen het niet voorschrijven vanwege morele bezwaren of omdat het niet bij hun basispakket hoor. Dan moet je wel naar de GGD, maar daar is een enorme wachtlijst", vertelt hij.

De afgelopen jaren nemen de hiv-infecties steeds verder af in de stad. "Vorig jaar hebben we 44 diagnoses gesteld en in 2020 waren dat er 52", vertelt GGD-arts Kenneth Yak. "Die afname komt mede door het gebruik van PrEP. Maar we zitten vol. We hebben de maximale capaciteit bereikt. Dat betekent dat we geen nieuwe deelnemers kunnen aannemen. Dat heeft geleid tot een wachtlijst die nu tot 1600 is opgelopen."

De gemeente wil dat in 2026 er nul nieuwe hiv-infecties bijkomen. Daarom wordt de komende twee jaar 250.000 euro geïnvesteerd, wat erop neerkomt dat er nog tweehonderd Amsterdammers een PrEP-behandeling kunnen volgen. "We zijn heel dankbaar en blij natuurlijk, maar het is een druppel op de gloeiende plaat", vertelt Keldoulis. "Er moet veel meer beschikbaar komen. Ik ken iemand die deze zomer een hiv-infectie heeft opgelopen, terwijl hij op de wachtlijst stond."

Keldoulis: "We zijn veertig jaar bezig om een einde te maken aan de aids-epidemie. En nu hebben we een middel dat daarvoor kan zorgen, en dat doen we niet omdat we PrEP niet breed beschikbaar maken. Dat is frustrerend", vertelt hij.