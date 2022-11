Halsema stopt per direct met preventief fouilleren na 'onbevoegde wapencontroles'

De Amsterdamse driehoek heeft besloten om per direct te stoppen met het preventief fouilleren. De aanleiding hiervoor is dat er in november 'enkele onbevoegde wapencontroles' zijn uitgevoerd. De controles werden gehouden buiten de aangewezen veiligheidsrisico gebieden.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema namens de driehoek in een brief aan de gemeenteraad. In september werden er vijf gebieden aangewezen waar de politie preventief ging fouilleren. Het ging om gebieden in Noord, Zuid, Zuidoost en Nieuw-West. Tussen de maanden oktober en december zouden er 25 controles plaatsvinden.

Een aantal van de controles werden buiten de aangewezen gebieden gehouden en waren daardoor 'onbevoegd'. "Eén van deze controles heeft buiten het veiligheidsrisicogebied in een jongerencentrum plaatsgevonden", schrijft Halsema aan de raad. Ook zijn er mensen gefouilleerd in publieke gebouwen binnen de gebieden. "Dit past wel binnen de wettelijke kaders, maar door fouilleren in gebouwen is wel anders gehandeld dan de driehoek had afgesproken."

De driehoek heeft besloten om, naast controles die nog moesten worden gehouden op te schorten, ook onderzoek te laten doen naar de onbevoegde controles.

In de brief schrijft Halsema dat de politie zijn excuses al heeft aangeboden aan de betrokkenen en het jongerencentrum. "De excuses zijn goed ontvangen." Ook Halsema zelf is langs geweest bij de organisatie. "De jongeren zijn geschrokken van de wapencontrole, maar willen ook samen met de organisatie en de partners in de buurt vooruitkijken."